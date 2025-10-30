Легенда сборной СССР посоветовал Сафонову уйти из «ПСЖ»

Экс-игрок сборной СССР Дасаев о Сафонове: не вижу смысла ему оставаться в «ПСЖ»

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев заявил, что не видит перспектив для российского голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ», передает Metaratings.ru.

«Я не вижу смысла Сафонову оставаться в «ПСЖ». Я не понимаю, зачем он перешел в туда. Мне непонятен этот шаг», — заявил Дасаев. Он добавил, что если расторжение контракта невозможно, клуб может рассмотреть вариант с арендой игрока.

Контракт российского спортсмена с парижским клубом действует до лета 2029 года, а его текущая трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал.

Ранее легенда «Спартака» заявил, что клубу не нужен Сафонов.