Сафонов хочет покинуть «ПСЖ» из-за отсутствия игрового времени

Российский вратарь Матвей Сафонов недоволен отсутствием шансов на игровое время и планирует покинуть футбольный клуб «ПСЖ» в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает L'Equipe.

Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года за 20 миллионов евро, но в текущем сезоне не провел ни одной минуты в официальных матчах. Российский голкипер обозначил, что разочарован отсутствием шансов конкурировать за место в основе и рассматривает возможность ухода из клуба в январе, так как главный тренер команды Луис Энрике продолжает отдавать место в воротах Люке Шевалье, а российскому голкиперу отводит роль второго вратаря.

Контракт российского спортсмена с парижским клубом действует до лета 2029 года, а его текущая трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В дебютном сезоне голкипер провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал.

