Малкин не спас «Питтсбург» от поражения в НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» проиграл »Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто, завершилась с результатом 4:3 в пользу хозяев льда. При этом хоккеисты «Пингвинз» повели со счетом 3:0 к середине второго периода, однако не смогли удержать это преимущество.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин в этом поединке набрал одно результативное очко, отдав результативную передачу на Бенжамина Киндела, забросившего третью шайбу «пингвинов».

Контракт Малкина с «Питтсбургом» рассчитан до конца сезона-2025/26. Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года, сезон-2012/13 он провел в «Металлурге». В середине ноября 2024 года «Питтсбург» устроил специальную церемонию в честь 500 голов Малкина в НХЛ.

В составе сборной России нападающий два раза выигрывал золотые медали чемпионатов мира — 2012 и 2014 года, и еще три раза в составе национальной команды участвовал в зимних Олимпийских играх (2006, 2010, 2014).

Ранее Малкин был оштрафован на несколько тысяч долларов.