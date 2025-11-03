Родившая в сентябре Косторная может вернуться к стартам уже в этом сезоне

Чемпионка Европы в женском одиночном катании Алена Косторная, которая теперь выступает в парном катании со своим супругом Георгием Куницей, может вернуться на соревновательный лед уже в сезоне-2025/26. Об этом сообщил Куница в интервью Sport24.

«У нас будет новогодний тур, с этим шоу («Спящая красавица») едем в Минск. Потом «Щелкунчик» у нас будет, потом планируем выступать в спорте с Аленой Косторной. Может быть, выступим с ней в конце этого сезона. Либо в следующем. Посмотрим по ее восстановлению», — заявил он.

Косторная родила сына 28 сентября и рассказала об этом 3 октября. Мальчика назвали Дмитрием.

С осени 2022 года Косторная катается в паре с Куницей под руководством Сергея Рослякова. Куница сделал предложение Косторной в мае 2023 года на воздушном шаре. Фигуристы сыграли свадьбу в августе того же года.

Косторная работала с Этери Тутберидзе до середины 2020 года, а затем ушла к Плющенко. Весной 2021 года она вернулась в «Хрустальный» с условием два месяца быть на испытательном сроке. Через год Косторная снова ушла от Тутберидзе, на этот раз к Елене Буяновой, после чего ушла в парное катание.

