Фигуристка Косторная назвала страшненьким своего новорожденного ребенка

Фигуристка Косторная назвала страшненьким своего ребенка после процедуры родов
true
true
true
close
Телеграм-канал «Aliona Kostornaia»

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алена Косторная заявила, что не ожидала увидеть собственного новорожденного ребенка после родов в том виде, в котором он предстал. Ее слова приводит ТАСС.

По ее словам, новорожденных детей она представляла себе иначе.

«Когда его вытащили, мне его показывают, я лежу и думаю: «Господи, это что?» Он такой синий, отекший весь. Я вроде была рада, но он такой страшненький был. Я никогда не видела детей, которые только родились», — заявила Косторная.

С осени 2022 года Косторная катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова. Куница сделал предложение Косторной в мае 2023 года на воздушном шаре. Фигуристы сыграли свадьбу в августе того же года. Недавно у пары родился сын.

Косторная работала с Этери Тутберидзе до середины 2020 года, а затем ушла к Плющенко. Весной 2021 года она вернулась в «Хрустальный» с условием два месяца быть на испытательном сроке. Через год Косторная снова ушла от Тутберидзе, на этот раз к Елене Буяновой.

Ранее Татьяна Тарасова похвалила Камилу Валиеву за прощание с Этери Тутберидзе.

