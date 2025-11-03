«Еще никто расстроенным не уезжал»: Мостовой о возможном увольнении Станковича из «Спартака»

Экс-игрок Мостовой о Станковиче: из «Спартака» еще никто расстроенным не уезжал

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой иронично высказался о возможном увольнении главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича, отметив, что из клуба еще никто расстроенным не уходил. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Мы же не знаем, что там происходит. Наверняка Станкович все читает, ему говорят, и он сам понимает, что идут разговоры, как говорят люди, об увольнении. Но из «Спартака» еще никто расстроенным не уезжал. Все уезжают довольные и в хорошем состоянии», — заявил он.

20 октября в СМИ появилась информация, что «Спартак» решил расторгнуть контракт с тренером Деяном Станковичем. Однако 28 октября агент Тимур Гурцкая заявил, что «Спартак» пока прекратил поиски замены.

За последние пять лет в «Спартаке» сменилось семь главных тренеров, включая таких специалистов, как Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руй Виторию. Станкович стал восьмым наставником за этот период, возглавив команду летом 2024 года.

«Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка за 14 туров. В последнем сыгранном матче национального первенства красно-белые уступили «Краснодару» — 1:2.

