«Прибегает к не совсем честным методам борьбы»: чемпион ОИ о том, считает ли США врагом России

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев признался, что не считает США врагом России. Его слова приводит Sport24.

«Не враг, а соперник. А когда один оппонент пытается обыграть другого, он может прибегать к нечестным методам борьбы. США хочет удержать пальму первенства во всем мире, и когда на горизонте появляются такие соперники, как Россия или Китай, то Америка иногда прибегает к не совсем честным методам борьбы», — заявил он.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее украинские спортсменки сфотографировались с россиянкой на чемпионате Европы.