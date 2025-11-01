Украинские спортсменки сфотографировались с россиянкой на чемпионате Европы

На чемпионате Европы по роллер-спорту украинки сфотографировались с россиянкой

На чемпионате Европы по роллер-спорту, который проходит в Италии украинские спортсменки согласились на совместное фото с россиянкой на пьедестале почета, передает Sport24.

В женском фристайле золото и бронзу забрали украинки Мариса Погуляка и Софья Китайгора выиграли золото и бронзу. Серебро завоевала представительница России Анна Кукушкина, которая выступала в нейтральном статусе.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее апелляционный суд признал незаконным отстранение россиян от соревнований.