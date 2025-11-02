«У меня это вызывает смех»: форвард «Краснодара» об удалении в матче со «Спартаком»

Форвард «Краснодара» Кордоба о матче со «Спартаком»: пусть остановят меня иначе

Колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба выразил недоумение судейством в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком». Его слова приводит «Матч ТВ».

«У меня это вызывает смех. Пусть остановят меня другим способом. Я горд за свою команду. Мы их превосходили до того, как судьи сделали свою работу. Не было никакой агрессии, не было даже намерения», — заявил Кордоба.

В матче был отменен гол из-за офсайда, а сам Короба удален с поля за вторую желтую карточку.

Матч на стадионе «Ozon Арена» завершился со счетом 2:1 в пользу «Краснодара», который доигрывал встречу в меньшинстве.

По результатам игрового дня первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 29 очков в 14 встречах в РПЛ.

Ранее арбитр назвал ошибочным удаление игрока в матче «Краснодар» — «Спартак».