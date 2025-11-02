«Спартак» впервые в истории стал чемпионом России

Женская футбольная команда «Спартака» впервые в истории стала чемпионом России после ничьи 2:2 с ЦСКА в 25-м туре Суперлиги.
Матч прошел на стадионе «Академия Спартак имени Ф. Черенкова» в Москве. Изначально «Спартак» уступал 0:2 после голов Дамьянович и Николич, но сумел сравнять счет благодаря ударам Натальи Машиной и Тияны Филипович.
Под руководством тренера Вадима Козлова игроки «Спартака» не потерпели ни одного поражения в текущем сезоне и перед заключительным матчем одержали 12 побед подряд. После 23 туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу с 61 очком, тогда как ЦСКА с 57 очками занимает вторую позицию
23 октября Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил женской команде «Динамо» техническое поражение в матче с ЦСКА за превышение допустимого количества легионеров на поле.
Женский клуб «Спартак» был создан 14 октября 2023 года, хотя первоначально основан в 1989 году и временно прекращал существование с 2006 по 2023 год.
