«Спартак» впервые в истории стал чемпионом России

«Спартак» впервые выиграл чемпионат России во второй год существования команды

Я! Ты! Мы «Спартак-Москва»

Женская футбольная команда «Спартака» впервые в истории стала чемпионом России после ничьи 2:2 с ЦСКА в 25-м туре Суперлиги.

Матч прошел на стадионе «Академия Спартак имени Ф. Черенкова» в Москве. Изначально «Спартак» уступал 0:2 после голов Дамьянович и Николич, но сумел сравнять счет благодаря ударам Натальи Машиной и Тияны Филипович.

Под руководством тренера Вадима Козлова игроки «Спартака» не потерпели ни одного поражения в текущем сезоне и перед заключительным матчем одержали 12 побед подряд. После 23 туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу с 61 очком, тогда как ЦСКА с 57 очками занимает вторую позицию

23 октября Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил женской команде «Динамо» техническое поражение в матче с ЦСКА за превышение допустимого количества легионеров на поле.

Женский клуб «Спартак» был создан 14 октября 2023 года, хотя первоначально основан в 1989 году и временно прекращал существование с 2006 по 2023 год.

