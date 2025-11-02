«Спартаку» предрекли поражение от «Краснодара»

Экс-защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) столичный «Спартак» потерпит поражение от «Краснодара».

По его словам, красно-белые несолидно играют в защите.

«Спартак» в обороне, конечно, очень слабенький. Чересчур даже слабый, тем более серьезную травму получил Бабич, без него будет очень тяжело. Он не блестящий защитник, но все-таки что-то солидное он из себя представляет. На тройку с плюсом он играл, соображал на эту же оценку. Так что, думаю, «Краснодар» с ними справится. Счет будет не крупный, но парочку мячей «Краснодар» забьет обязательно при хорошем раскладе», — заявил Пономарев.

Встреча между «Краснодаром» и «Спартаком» состоится 2 ноября. Команды выйдут на поле в 19.30 по московскому времени. В турнирной таблице национального первенства «Краснодар» идет на третьей строчке, набрав 29 очков. «Спартак» расположился на шестой строчке в таблице РПЛ, в активе команды 22 балла.

