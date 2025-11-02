На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Спартаку» предрекли поражение от «Краснодара»

Экс-игрок ЦСКА Пономарев предрек «Спартаку» поражение от «Краснодара»
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Экс-защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) столичный «Спартак» потерпит поражение от «Краснодара».

По его словам, красно-белые несолидно играют в защите.

«Спартак» в обороне, конечно, очень слабенький. Чересчур даже слабый, тем более серьезную травму получил Бабич, без него будет очень тяжело. Он не блестящий защитник, но все-таки что-то солидное он из себя представляет. На тройку с плюсом он играл, соображал на эту же оценку. Так что, думаю, «Краснодар» с ними справится. Счет будет не крупный, но парочку мячей «Краснодар» забьет обязательно при хорошем раскладе», — заявил Пономарев.

Встреча между «Краснодаром» и «Спартаком» состоится 2 ноября. Команды выйдут на поле в 19.30 по московскому времени. В турнирной таблице национального первенства «Краснодар» идет на третьей строчке, набрав 29 очков. «Спартак» расположился на шестой строчке в таблице РПЛ, в активе команды 22 балла.

Ранее была названа причина поражения «Локомотива» от «Зенита».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами