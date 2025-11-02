В РФС объяснили проверку гола «Ростова» длиной в десять минут

Арбитры VAR изучали все доступные ракурсы эпизода с голом футболиста «Ростова» Егора Голенкова, не имея возможности принять быстрое решение, поэтому проверка длилась около десяти минут. Об этом сообщили «Матч ТВ» в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

1 ноября «Ростов» играл в 14-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) с тольяттинским «Акроном». Голенков забил на 82-й минуте, и проверка его гола, который в итоге был отменен, заняла десять минут.

«Судьи VAR изучали все доступные ракурсы эпизода из трансляции. Ни один из доступных ракурсов не позволял принять быстрое решение. <...> Оценка ситуации с правильным стоп‑кадром была сложнее и требовала больше времени», — указали в РФС.

Встреча, которая состоялась в Ростове, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Беншимол. Он отличился с пенальти на 79-й минуте. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Акрон» идет на 11-м месте, набрав 15 очков. «Ростов» располагается на 13-й строчке, имея в активе 13 очков.

