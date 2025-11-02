Названа причина поражения «Локомотива» от «Зенита»

Бывший футболист московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин заявил, что столичный «Локомотив» по делу проиграл петербургскому «Зениту» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Был очень хорошо мотивирован «Зенит». Он навязал свою игру и не дал сопернику действовать на контратаках, в чем «Локомотив» силен. Питерцы забили быстрый мяч, который и определил дальнейший ход матча. В конце «Зенит» еще забил, поэтому все по делу», — заявил он.

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0. Первый мяч забил футболист «Зенита» Педро. Он отличился на девятой минуте матча. В конце встречи отличился Андрей Мостовой. Мостовой отпраздновал забитый мяч, надев черную маску, что, возможно, является отсылкой к попытке его похищения в октябре 2025 года.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает второе место, набрав 29 очков. «Локомотив» идет на четвертой строчке, имея в активе 27 баллов. Лидирует в чемпионате столичный ЦСКА, набрав 30 баллов.

