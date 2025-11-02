Российская теннисистка выиграла турнир в Китае

Российская теннисистка Анна Блинкова, которая занимает 95-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), выиграла турнир серии WTA-250 в Цзюцзяне (Китай).

В финальном поединке российская спортсменка обыграла представительницу Австрии Лилли Таггер. Встреча, которая длилась 1 час 41 минуту, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:3.

Блинкова не сделала ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 14. На счету Таггер шесть подач навылет, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

Блинкова — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США — 2020); победительница теперь пяти турниров WTA (из них два — в одиночном разряде).

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

