Медведев не смог отобраться на Итоговый турнир впервые с 2018 года

Теннисист Медведев не квалифицировался на Итоговый турнир впервые с 2018 года

Российский теннисист Даниил Медведев не сумел квалифицироваться на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) впервые с 2018 года.

Медведев играл на этом турнире с 2019 по 2024 год. Он выиграл Итоговый турнир в 2020 году, а в 2021 году добрался до финала, где уступил немцу Александру Звереву. Квалифицироваться в 2025 году он не сумел после того, как в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Париже проиграл Звереву.

Встреча, которая длилась 2 часа 30 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:2, 3:6, 7:6 (7:5). Медведев выполнил пять подачи навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти. На счету Зверева четыре эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

В октябре Медведев одержал победу на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). До этого Медведев не выигрывал титулов уже на протяжении двух сезонов. Последний раз он побеждал на турнире в мае 2023 года. Осенью 2025 года Медведев прекратил сотрудничество с тренером Жилем Серварой.

Ранее российский теннисист был дисквалифицирован на четыре года за допинг.