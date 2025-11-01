Овечкин продлил безголевую серию, вновь не сумев оформить 900-й гол в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил свою безголевую серию в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) до трех матчей.

В ночь на 1 ноября «Вашингтон» потерпел третье поражение подряд, проиграв «Нью-Йорк Айлендерс» на домашней арене со счетом 1:3. В составе победителей голами отметились Жан-Габриэль Пажо, Бо Хорват и Мэтью Барзал. Единственную шайбу «столичных» забросил Том Уилсон, а Овечкин закончил матч с показателем полезности »-3».

В 11 матчах регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2025/26 Овечкин смог забросить всего две шайбы, а за всю карьеру у него их 899, и следующий гол для нападающего должен стать юбилейным. Овечкин продолжает погоню за рекордом канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ с учетом плей-офф: на счету россиянина 976 (899+77), в активе Гретцки 1016 голов (894+122).

В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. Юбилейной для форварда стала домашняя игра «Вашингтон Кэпиталз» против «Оттава Сенаторз», которая завершилась разгромным поражением хозяев со счетом 1:7.

Следующий матч «столичные» проведут в ночь на 2 ноября и сыграют против «Баффало Сэйрбз» на выезде.

Ранее Овечкин и его супруга показали парный образ на Хэллоуин.