На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Не за горами»: Мамаева предрекла развод футболисту Смолову

Экс-жена Мамаева Алана заявила, что форвард Смолов скоро разведется с Истоминой
true
true
true
close
diamond_april/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшая супруга футболиста Павла Мамаева Алана Мамаева в своем Telegram-канале «Не нам судить, но мы обсудим!» предрекла скорый разрыв бывшему нападающему сборной России Федору Смолову и блогерше Карине Истоминой, однако не стала пояснять, с чем связана такая точка зрения.

«По поводу Смолова. У меня есть ощущение, что там развод не за горами. Что-то как-то все очень странно», — указала Мамаева.

Летом 2023 года Истомина вышла замуж за Смолова. Модель поделилась фотографиями с росписи в социальных сетях. 21 сентября того же года девушка объявила о том, что они со спортсменом ждут ребенка. 15 ноября супруги сообщили, что у них родилась дочь Лора.

24 мая 2025 года Смолов впервые в своей карьере стал чемпионом России по футболу. Выступая за футбольный клуб «Краснодар», форвард выиграл золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ) после победы «быков» в матче 30-го тура над московским «Динамо» — 3:0.

Павел и Алана Мамаевы развелись 23 апреля 2021 года. Их брак продлился с 2013 по 2021 год, и развод был оформлен судом в Ростове-на-Дону.

Ранее в МВД высказались о якобы пропаже документов по делу о вымогательстве у Смолова.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами