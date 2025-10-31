«Не за горами»: Мамаева предрекла развод футболисту Смолову

Бывшая супруга футболиста Павла Мамаева Алана Мамаева в своем Telegram-канале «Не нам судить, но мы обсудим!» предрекла скорый разрыв бывшему нападающему сборной России Федору Смолову и блогерше Карине Истоминой, однако не стала пояснять, с чем связана такая точка зрения.

«По поводу Смолова. У меня есть ощущение, что там развод не за горами. Что-то как-то все очень странно», — указала Мамаева.

Летом 2023 года Истомина вышла замуж за Смолова. Модель поделилась фотографиями с росписи в социальных сетях. 21 сентября того же года девушка объявила о том, что они со спортсменом ждут ребенка. 15 ноября супруги сообщили, что у них родилась дочь Лора.

24 мая 2025 года Смолов впервые в своей карьере стал чемпионом России по футболу. Выступая за футбольный клуб «Краснодар», форвард выиграл золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ) после победы «быков» в матче 30-го тура над московским «Динамо» — 3:0.

Павел и Алана Мамаевы развелись 23 апреля 2021 года. Их брак продлился с 2013 по 2021 год, и развод был оформлен судом в Ростове-на-Дону.

