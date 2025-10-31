Российских саночников постановили допустить до международных стартов

Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил допустить российских саночников к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Информация об этом была опубликована в пресс-релизе организации.

Была удовлетворена апелляция Федерации санного спорта России (ФССР) в отношении Международной федерации санного спорта (FIL).

«Коллегия CAS сочла, что полное исключение российских спортсменов не является соразмерной мерой для достижения единственной цели, преследуемой FIL (обеспечение безопасности в гонках), поскольку можно было бы найти дополнительные меры для обеспечения безопасности в случае участия российских спортсменов», — отмечено в релизе.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее в МИД РФ заявили об отказе унижаться ради возвращения в мировой спорт.