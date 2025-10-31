Булыкин рассказал, кто победит в матче ЦСКА с «Пари НН»

Бывший нападающий сборной России, московских «Локомотива» и «Динамо», нижегородской «Волги», немецких «Фортуны» и «Байера», «АДО Ден Хаг», «Твенте» и «Аякса» из Нидерландов, а также бельгийского «Андерлехта» Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» назвал ЦСКА явным фаворитом стартового матча 14-го тура РПЛ.

«Думаю, что проблем у ЦСКА тут не возникнет. Вопрос в том, каким счетом он победит. Дальше будут смотреть, как конкуренты будут играть между собой. Самое главное для них тут не потерять глупо очки, чтобы спокойно смотреть за соперниками в следующие дни», — считает Булыкин.

После 13-ти туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги с 27 очками, отставая на два балла от действующего чемпиона «Краснодара» и по дополнительным показателям уступая московскому «Локомотиву». «Пари НН» замыкает турнирную таблицу, набрав всего семь очков.

