В МВД высказались о якобы пропаже документов по делу о вымогательстве у Смолова

В МВД опровергли информацию о потере материалов дела о вымогательстве у Смолова

Пресс-служба Министерства внутренних дел по городу Москве опровергла информацию об утере материалов по делу о вымогательстве у бывшего форварда «Краснодара» Федора Смолова. Об этом пишет RT.

Согласно предоставленной информации, появившаяся информация о том, что после поступления заявления в июле 2025-го ничего не было сделано, не соответствует действительности. При этом в СМИ сообщалось, что сторона спортсмена была вынуждена подать жалобу в прокуратуру из-за полного бездействия правоохранительных органов.

Смолов обратился в правоохранительные органы еще в начале июля 2025 года после требования $1 млн за нераспространение компрометирующих видео из кофейни в Москве. Вымогатели также предлагали «урегулирование вопросов» со следствием и прокуратурой. Несмотря на установленные законом сроки проверки — от 3 до 30 дней, за четыре месяца не было предпринято существенных действий.

Обнародовалась аудиозапись переговоров, где мужчина с голосом, похожим на тестя футболиста Александра Кокорина, детально описывает расценки за «замятие» дела и демонстрирует связи в правоохранительных органах. Смолов категорически отказался от сделки, заявив о намерении действовать исключительно в правовом поле.

28 мая Федор Смолов устроил драку в одном из ресторанов сети «Кофемания» в Москве. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали спортсмена. Смолов подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла драка. Футболист кулаком ударил оппонентов в лицо, и впоследствии пострадавшие написали заявление в полицию.

Ранее был задержан шестой подозреваемый по делу о нападении на футболиста «Зенита».