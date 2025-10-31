На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бразильский полузащитник «Крыльев» призвал легионеров РПЛ учить русский язык

ПФК «Крылья Советов» Самара

Бразильский полузащитник «Крыльев Советов» Фернандо Констанца заявил о необходимости изучения русского языка для иностранных футболистов, играющих в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит Legalbet.

Я вообще считаю, что всем иностранным футболистам нужно учить язык страны, где они играют. Не понимаю тех, кто играет в России и не учит язык. Так спортсмен может лучше адаптироваться к команде и стране, где он живет и играет», — заявил Констанца.

Констанца выступает за самарский клуб с 2022 года и за текущий сезон провел 16 матчей, отметившись одним голом и двумя голевыми передачами. Его контракт с «Крыльями Советов» рассчитан до лета 2028 года.

В турнирной таблице чемпионата России «Крылья Советов» располагаются на 11-й строчке, имея в активе 13 баллов. В следующем матче команда сыграет в гостях против махачкалинского «Динамо». Матч пройдет 1 ноября на стадионе «Анжи Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Ранее легенда «Спартака» рассказал, почему у клуба есть шансы победить «Краснодар».

Футбол. Чемпионат России
