Легенда «Спартака» рассказал, почему у клуба есть шансы победить «Краснодар»

Экс-игрок «Спартака» Кечинов о матче с «Краснодаром»: результат непредсказуем
Антон Денисов/РИА Новости

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что команда имеет серьезные шансы на победу в выездном матче с «Краснодаром», передает «Евро-Футбол.Ру».

«Понятно, что будет сложный матч. Не сказал бы, что южане показывают сейчас лучшую игру в лиге. «Спартак» на этом выезде играет удачно. Поэтому если гости победят, то я не удивлюсь. Жду, что лидеры команды сыграют свой лучший матч, потому что и у Барко, и у Угальде лучшего матча сезона еще не было», — заявил Кечинов.

Встреча между «Краснодаром» и «Спартаком» состоится 2 ноября. Команды выйдут на поле в 19.30 по московскому времени.

В турнирной таблице национального первенства «Краснодар» идет на первой строчке, набрав 29 очков. У его ближайших преследователей — московского «Локомотива» и ЦСКА — на два балла меньше. «Спартак» расположился на шестой строчке в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), в активе команды 22 балла. В прошлом сезоне «Краснодар» стал чемпионом России.

Ранее экс-футболист Валерий Гладилин назвал фаворита в матче «Спартак» — «Краснодар».

Футбол. Чемпионат России
