Фетисов назвал предательством показ Олимпийских игр в России

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил о несправедливом отношении относительно не прошедших квалификацию спортсменов в случае трансляции зимних Олимпийских игр 2026 года в России, передает Odds.ru.

«Показать Олимпиаду в России будет предательством тех российских спортсменов, кто туда не поехал, которых туда не пустили по разным причинам», — заявил Фетисов.

С инициативой о запрете на показ Олимпиады выступил боец ММА Джефф Монсон, задавшийся вопросом о смысле трансляции Игр без участия одной из сильнейших спортивных держав, олимпийский чемпион Дмитрий Васильев и депутат Госдумы Светлана Журова.

На текущий момент квалификацию на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе прошли только три российских спортсмена: фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также альпинист Никита Филиппов.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Ранее российский тренер выступил против бойкота трансляции Олимпиады-2026 в России.