Легенда ЦСКА дал прогноз на матч с «Пари НН»

Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари НН» армейцы смогут добиться положительного результата.

«Прошлый матч еле-еле, с большим трудом обыграли Самару, «Пари НН» на последнем месте идут — конечно, они будут цепляться за очки, это естественно, но тут как игра сложится. ЦСКА в общем-то игрой тоже не блещет. Нет такого хорошего, стабильного, добротного футбола. Играют, как вот получится, так и получится. Нападение не очень, полузащита — терпимо, в защите только неплохие ребята. Ну, я бы вроде более-менее ничего. В первом тайме надо забивать по максимуму, потому что иначе опять буду ковыряться до последней минуты. Думаю, два все же ЦСКА забить сможет», — заявил Пономарев.

Матч между ЦСКА и «Пари НН» состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 31 октября. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19:00 по московскому времени.

В турнирной таблице национального первенства ЦСКА занимает третью строчку, набрав 27 баллов после 13 туров РПЛ. Нижегородская команда — аутсайдер лиги, клуб идет на последнем месте, имея в активе семь очков.

