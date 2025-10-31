На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Легенда ЦСКА дал прогноз на матч с «Пари НН»

Легенда ЦСКА Пономарев заявил, что команда обыграет «Пари НН» в 14-м туре РПЛ
true
true
true
close
Владимир Песня/РИА Новости

Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари НН» армейцы смогут добиться положительного результата.

«Прошлый матч еле-еле, с большим трудом обыграли Самару, «Пари НН» на последнем месте идут — конечно, они будут цепляться за очки, это естественно, но тут как игра сложится. ЦСКА в общем-то игрой тоже не блещет. Нет такого хорошего, стабильного, добротного футбола. Играют, как вот получится, так и получится. Нападение не очень, полузащита — терпимо, в защите только неплохие ребята. Ну, я бы вроде более-менее ничего. В первом тайме надо забивать по максимуму, потому что иначе опять буду ковыряться до последней минуты. Думаю, два все же ЦСКА забить сможет», — заявил Пономарев.

Матч между ЦСКА и «Пари НН» состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 31 октября. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19:00 по московскому времени.

В турнирной таблице национального первенства ЦСКА занимает третью строчку, набрав 27 баллов после 13 туров РПЛ. Нижегородская команда — аутсайдер лиги, клуб идет на последнем месте, имея в активе семь очков.

Ранее Дмитрий Губерниев выбрал фаворита в матче «Краснодар» — «Спартак».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами