Отец игрока «Манчестер Юнайтед» не подтвердил, что сын будет играть за Россию

Отец футболиста «МЮ» Ибрагимова о возможной игре за Россию: дальше будет видно
manchesterunited/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Отец футболиста академии «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова Черим отреагировал на информацию о смене сыном спортивного гражданства с британского на российское. Его слова передает Odds.ru.

«На данный момент Амир концентрируется на игре в клубе. А дальше будет видно», — заявил отец спортсмена.

30 октября стало известно, что изменения уже зарегистрированы в системе Международной федерации футбола (ФИФА), где в качестве основного у 17-летнего футболиста указано гражданство России.

Ибрагимов является уроженцем Дагестана. Футболист переехал в Великобританию вместе с семьей в возрасте 11 лет. Сначала он занимался футболом в академии «Шеффилда», а в 2017 году попал в систему «Манчестер Юнайтед».

30 августа 2022 года было объявлено, что Ибрагимов продлил соглашение с «Манчестер Юнайтед» и будет выступать за команды из системы английского клуба до 17 лет.

Ранее материалы дела о вымогательстве у Смолова исчезли в УВД Москвы.

