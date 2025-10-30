На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Футболист «Манчестер Юнайтед» изменил спортивное гражданство с английского на российское

Игрок «МЮ» Ибрагимов изменил спортивное гражданство с английского на российское
manchesterunited/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

17-летний футболист английского «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов изменил спортивное гражданство с английского на российское, сообщает Sport Baza.

Отмечается, что изменения уже зарегистрированы в системе Международной федерации футбола (ФИФА), где в качестве основного у 17-летнего футболиста указано гражданство России.

Теперь Ибрагимов сможет выступать за сборную России, а также за российские юношеские и молодежные сборные. Ибрагимова уже вызывали в сборную Англии до 16-ти лет.

Ибрагимов является уроженцем Дагестана. Футболист переехал в Великобританию вместе с семьей в возрасте 11 лет. Сначала он занимался футболом в академии «Шеффилда», а в 2017 году попал в систему «Манчестер Юнайтед».

30 августа 2022 года было объявлено, что Ибрагимов продлил соглашение с «Манчестер Юнайтед» и будет выступать за команды из системы английского клуба до 17 лет.

Ранее Ибрагимов оформил хет-трик за юношескую команду «МЮ».

