У бывшего футболиста «Зенита» обнаружился многомиллионный долг

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк имеет задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере 21,7 млн рублей. Об этом сообщает SHOT.

Если Погребняк не погасит долг в ближайшее время, ему могут заблокировать банковские счета и запретить выезд за пределы России.

Экс-футболист владеет 10% доли в компании «Облсклад», чистая прибыль которой с 2020 по 2024 год составила 239,4 млн рублей. Помимо Погребняка, у предприятия еще восемь владельцев.

Последним клубом Погребняка был екатеринбургский «Урал», за который он выступал с 2017 по 2021 год. Также в России Павел известен по играм за «Динамо», «Зенит» и «Томь». За свою карьеру он успел поиграть в немецком «Штутгарте», английских «Фулхэме» и «Рединге».

На счету нападающего 33 матча за сборную России. Погребняк является обладателем Кубка УЕФА в составе «Зенита» и лучшим бомбардиром турнира в сезоне 2007/08. Также он в составе петербургского клуба стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

