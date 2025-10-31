На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

У бывшего футболиста «Зенита» обнаружился многомиллионный долг

Экс-футболист «Зенита» Погребняк задолжал около 22 млн рублей
close
РИА Новости

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк имеет задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере 21,7 млн рублей. Об этом сообщает SHOT.

Если Погребняк не погасит долг в ближайшее время, ему могут заблокировать банковские счета и запретить выезд за пределы России.

Экс-футболист владеет 10% доли в компании «Облсклад», чистая прибыль которой с 2020 по 2024 год составила 239,4 млн рублей. Помимо Погребняка, у предприятия еще восемь владельцев.

Последним клубом Погребняка был екатеринбургский «Урал», за который он выступал с 2017 по 2021 год. Также в России Павел известен по играм за «Динамо», «Зенит» и «Томь». За свою карьеру он успел поиграть в немецком «Штутгарте», английских «Фулхэме» и «Рединге».

На счету нападающего 33 матча за сборную России. Погребняк является обладателем Кубка УЕФА в составе «Зенита» и лучшим бомбардиром турнира в сезоне 2007/08. Также он в составе петербургского клуба стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Ранее жена тренера сборной России сделала выбор между продажей почки и наймом домработницы.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами