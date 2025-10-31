Жена тренера сборной России сделала выбор между продажей почки и наймом домработницы

Супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья призналась, что для нее услуги домработницы приоритетнее сохранения двух почек. Об этом она сообщает в своем аккаунте в социальной сети.

«Только уборка от домработницы — для меня это уже такой базовый минимум. Я все время говорю, даже если почему-то случится так, что мне придется ради этого продать почку, я лучше продам почку, но я не буду больше делать уборку у себя дома», — заявила Карпина.

При этом Дарья Карпина отметила, что со всеми остальными домашними делами, включая готовку, стирку и глажку, справляется самостоятельно. По ее словам, услуги домработницы ограничиваются только уборкой помещений.

26 октября петербургский «Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл московский клуб, на 26-й минуте отличился Бителло. На 42-й минуте Андрей Мостовой сравнял счет в матче, а на 71-й минуте Густаво Мантуан вывел петербуржцев вперед.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает восьмое место, набрав 16 очков. Лидирует в чемпионате «Краснодар», имея в активе 29 баллов.

Ранее стало известно условие, при котором Карпина уволят из «Динамо».