Экс-жена Аршавина: он продал мою Bentley, купил Merсedes, а разницу забрал себе

Алиса Аршавина, бывшая жена экс-футболиста петербургского «Зенита» Андрея Аршавина рассказала в телепрограмме «Хватит слухов!» на канале «ТВ-Центр» о подарке бывшего супруга в браке.

«Обалдела от того, что, оказывается, у меня уже не новая машина. То есть он продал мою Bentley, чтобы купить мне Merсedes, а разницу забрал себе. Оказывается, машине было уже полгода», — сказала Алиса.

Пара была в браке с 2016 по 2019 год.

Аршавин является воспитанником «Зенита», он выступал за команду в 1999-2008 и в 2013-2015 годах. Вместе с петербуржцами он стал трехкратным чемпионом России, завоевал национальный Суперкубок, выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА. За сине-бело-голубых он провел 376 матчей во всех турнирах и забил 80 мячей.

В составе сборной России форвард стал обладателем бронзовой медали чемпионата Европы – 2008. За национальную команду он сыграл 74 встречи и стал автором 17 голов.

