«Самое главное»: Овечкин о продолжении своей карьеры

Перед стартом проигранного матча с «Даллас Старз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Овечкин в интервью американской журналистке ESPN Эмили Каплан рассказал о самом важном аспекте, на которой он ориентируется в вопросе продолжения карьеры.

«Самое главное — здоровье. Я не хочу играть в хоккей, а потом, когда выйду на пенсию, я не хочу… потом я могу играть в футбол с детьми или кататься с ними на коньках. Сейчас я просто хочу получать как можно больше энергии от фанатов. Нужно наслаждаться моментом», — отметил он.

Для хоккеиста это уже 21-й сезон в НХЛ и последний по условиям действующего контракта.

В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. Юбилейной для форварда стала домашняя игра «Вашингтон Кэпиталз» против «Оттава Сенаторз», которая завершилась разгромным поражением хозяев со счетом 1:7.

Следующий матч «Вашингтон» проведет против «Нью-Йорк Айлендерс» 1 ноября, стартовая сирена прозвучит в 2:00 по московскому времени.

Ранее Овечкин заявил о желании продолжать карьеру.