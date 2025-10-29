«Спартак» непредсказуем»: легенда ЦСКА об исходе матча с «Краснодаром»

Бывший футболист московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в комментарии «Газете.Ru» не стал предсказывать исход матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между красно-белыми и «Краснодаром» из-за нестабильной игры столичной команды в сезоне.

«Исход непредсказуем, потому что «Спартак» непредсказуем. Они могут обыграть, кого хочешь, а могут и проиграть, кому хочешь. Понятно, что здесь будет очень нервная игра, со стычками, игра на грани фола. Я не исключаю, что и удаления могут быть. Но повторюсь еще раз — исход матча очень непредсказуем», — отметил он.

Матч между «Спартаком» и «Краснодаром» состоится на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре 2 ноября, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени.

В турнирной таблице национального первенства «Краснодар» идет на первой строчке, набрав 29 очков. У его ближайших преследователей — московский «Локомотива» и ЦСКА — на два балла меньше. «Спартак» расположился на шестой строчке в РПЛ, в активе команды 22 балла.

Ранее экс-игрок «Спартака» сравнил игроков команды с мягкотелыми игрушками.