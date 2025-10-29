В Госдуме попросили адвокатов Касаткина собрать доказательную базу

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в интервью «Газете.Ru» заявила, что адвокатам российского баскетболиста Даниила Касаткина предстоит серьезная работа по составлению доказательной базы невиновности спортсмена, чтобы защитить его по американским законам.

По ее словам, от их работы напрямую зависит будущее обвиняемого.

«Главная задача — это собрать доказательную базу. Потому что есть большая разница в наказании и сроке от того, сделал ты преступление умышленно или по незнанию. Это серьезная работа для адвокатов. В этой ситуации надо разобраться в целом, Касаткин может по глупости или по незнанию или еще как-то был причастен, Но незнание закона не освобождает человека, который не знал, от наказания», — заявила Журова.

29 октября суд Парижа в среду принял решение выдать задержанного во Франции в июне российского баскетболиста Даниила Касаткина США. В США российскому спортсмену грозит до 25 лет тюрьмы по статьям о «компьютерном мошенничестве» и «электронном мошенничестве».

Ранее в Госдуме заявили, что дело баскетболиста Касаткина может быть политическим.