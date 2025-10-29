На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме попросили адвокатов Касаткина собрать доказательную базу

В Госдуме призвали адвокатов россиянина Касаткина готовиться к заседаниям в США
true
true
true
close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в интервью «Газете.Ru» заявила, что адвокатам российского баскетболиста Даниила Касаткина предстоит серьезная работа по составлению доказательной базы невиновности спортсмена, чтобы защитить его по американским законам.

По ее словам, от их работы напрямую зависит будущее обвиняемого.

«Главная задача — это собрать доказательную базу. Потому что есть большая разница в наказании и сроке от того, сделал ты преступление умышленно или по незнанию. Это серьезная работа для адвокатов. В этой ситуации надо разобраться в целом, Касаткин может по глупости или по незнанию или еще как-то был причастен, Но незнание закона не освобождает человека, который не знал, от наказания», — заявила Журова.

29 октября суд Парижа в среду принял решение выдать задержанного во Франции в июне российского баскетболиста Даниила Касаткина США. В США российскому спортсмену грозит до 25 лет тюрьмы по статьям о «компьютерном мошенничестве» и «электронном мошенничестве».

Ранее в Госдуме заявили, что дело баскетболиста Касаткина может быть политическим.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами