Чемпион «Большого шлема» рассказал, как изменился Медведев после смены тренера

Знаменитый отечественный теннисист, победитель двух турниров АТР в одиночном разряде, обладатель 20-ти титулов, финалист турнира «Большого шлема» и бывшая шестая ракетка мира в парном разряде, а также двукратный чемпион и двукратный финалист «шлемов» в миксте Андрей Ольховский в комментарии «Газете.Ru» объяснил, как смена тренерского штаба положительно повлияла на Даниила Медведева.

«Я думаю, да, смена тренерского штаба пошла Даниилу на пользу и помогла сбросить напряжение. Психология все решает. Сбросил груз, сбросил какие-то ожидания, которые сам навалил на себя чуть-чуть. Мне кажется, легче стало ему играть», — подчеркнул Ольховский.

Даниил Медведев объявил по ходу 2025 года о расставании со своим бессменным наставником Жилем Серварой и начал работать с шведом Томасом Юханссоном и австрийцем Роханом Гетцке. После начала работы с новым штабом Медведев выиграл свой первый титул на турнирах АТР с 2023 года. На проходящем сейчас в Париже «Мастерсе» россиянин вышел в третий круг, в первом матче обыграв испанца Хайме Муньяра (6:1, 6:3), а во втором пройдя болгарина Григора Димтирова на отказе соперника.

