«Он надеется на лучшее»: адвокат Касаткина об экстрадиции в США

Адвокат Касаткина Бело: у нас есть десять дней на решение об апелляции

Фредерик Бело, адвокат российского баскетболиста Даниила Касаткина, заявил, что спортсмен пока не решил, будет ли он подавать апелляцию на решение экстрадировать его в США. Слова Бело приводит Sport24.

«Следственная палата Апелляционного суда Парижа вынесла положительное решение относительно экстрадиции Даниила Касаткина в США. Сейчас мы рассматриваем возможность подачи апелляции на это решение. У нас есть десять дней, чтобы определиться. Состояние Касаткина? Даниил продолжает надеяться на лучшее», — заявил он.

29 октября суд Парижа в среду принял решение выдать задержанного во Франции Касаткина США, где ему грозит до 25 лет тюрьмы по статьям о «компьютерном мошенничестве» и «электронном мошенничестве».

26-летний Касаткин был арестован в аэропорту Парижа по запросу США 21 июля, решался вопрос с его экстрадицией в Америку из-за обвинений в участии в кибератаках в составе хакерской группы Conti. Адвокат игрока отрицает обвинения. Сообщается, что он продал сброшенный до заводских настроек ноутбук, когда уезжал из США после учебы в университете. Впоследствии с этого ноутбука, предположительно, велись кибератаки. С конца июля спортсмен находился в СИЗО.

В минувшем сезоне Касаткин провел 45 матчей в составе МБА-МАИ в Единой лиге ВТБ, в которых набирал по шесть очков за игру в среднем.

