На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Булыкин назвал два главных фаворита РПЛ

Булыкин: у «Зенита» и «Краснодара» шансов на чемпионство больше, чем у остальных
true
true
true
close
Виталий Тимкив/РИА Новости

Бывший нападающий московских «Локомотива» и «Динамо», а также многих зарубежных клубов, включая немецкий «Байер» из Леверкузена, «Аякс» и «Твенте» из Нидерландов и бельгийский «Андерлехт», Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о фаворитах чемпионата Российской премьер-лиги.

«Естественно, «Зенит», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив», «Спартак», «Динамо» все будут бороться, но у «Зенита» и «Краснодара» шансы больше, чем у всех остальных», — считает Булыкин.

После 13 туров действующий чемпион «Краснодар» возглавляет таблицу с 29 очками, дальше идут «Локомотив» и ЦСКА с 27 баллами каждый и «Зенит» с 26 очками. Пятое место занимает калининградская «Балтика» с 24 очками, а «Спартак» располагается на шестом месте с 22 баллами. Столичное «Динамо» идет только восьмым с 16 очками в активе, уступая также два балла казанскому «Рубину». В последние два сезона именно «Краснодар» и «Зенит» финишировали на первой и второй позициях, по очереди забрав титул в последнем туре.

Ранее друг Андрея Мостового рассказал, как спас футболиста от похищения.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами