Булыкин назвал два главных фаворита РПЛ

Булыкин: у «Зенита» и «Краснодара» шансов на чемпионство больше, чем у остальных

Бывший нападающий московских «Локомотива» и «Динамо», а также многих зарубежных клубов, включая немецкий «Байер» из Леверкузена, «Аякс» и «Твенте» из Нидерландов и бельгийский «Андерлехт», Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о фаворитах чемпионата Российской премьер-лиги.

«Естественно, «Зенит», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив», «Спартак», «Динамо» все будут бороться, но у «Зенита» и «Краснодара» шансы больше, чем у всех остальных», — считает Булыкин.

После 13 туров действующий чемпион «Краснодар» возглавляет таблицу с 29 очками, дальше идут «Локомотив» и ЦСКА с 27 баллами каждый и «Зенит» с 26 очками. Пятое место занимает калининградская «Балтика» с 24 очками, а «Спартак» располагается на шестом месте с 22 баллами. Столичное «Динамо» идет только восьмым с 16 очками в активе, уступая также два балла казанскому «Рубину». В последние два сезона именно «Краснодар» и «Зенит» финишировали на первой и второй позициях, по очереди забрав титул в последнем туре.

