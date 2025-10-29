На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Легенда тенниса оценил форму Медведева

Экс-теннисист Ольховский: Медведев возвращается в форму, которую мы ожидали все время
true
true
true
close
Eduardo Munoz/Reuters

Знаменитый отечественный теннисист Андрей Ольховский, бывшая шестая ракетка мира и победитель 20-ти турниров АТР в парном разряде, в комментарии для «Газеты.Ru» позитивно оценил старт российских спортсменов на «Мастерсе» в Париже.

«Мы уже пришли к выводу, что Медведев показывает хороший теннис. Возвращается в форму, в которой мы ожидали его видеть все время. Но, в общем-то, уверенно играет, молодец. А Рублев и Хачанов прервали неудачные серии поражений, и мне кажется, на этом турнире их игра вполне соответствует ожиданиям, это хорошо. Рублев обыграл Тьена вообще, тяжелого соперника. Два раза по 6:4! Игра есть, нужны победы, нужна уверенность. И первые матчи провели очень неплохо», — считает Ольховский.

В первом круге «Мастерса» в Париже Карен Хачанов разгромил 71-ю ракетку мира американца Итана Куинна – 6:1, 6:1. Андрей Рублев уже в матче второго круга переиграл другого американца Ленера Тьена, 39-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 6:4. Причем в последнее время Тьен демонстрировал хорошую форму и недавно обыгрывал Медведева. Сам Даниил Медведев в стартовой игре на турнире был сильнее испанца Хайме Муньяра – 6:1, 6:3. Это была их вторая встреча в истории и в сезоне, и в первой сильнее был Муньяр.

Ранее Александр Бублик объяснил отказ от рукопожатия после матча в Париже.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами