Легенда тенниса оценил форму Медведева

Знаменитый отечественный теннисист Андрей Ольховский, бывшая шестая ракетка мира и победитель 20-ти турниров АТР в парном разряде, в комментарии для «Газеты.Ru» позитивно оценил старт российских спортсменов на «Мастерсе» в Париже.

«Мы уже пришли к выводу, что Медведев показывает хороший теннис. Возвращается в форму, в которой мы ожидали его видеть все время. Но, в общем-то, уверенно играет, молодец. А Рублев и Хачанов прервали неудачные серии поражений, и мне кажется, на этом турнире их игра вполне соответствует ожиданиям, это хорошо. Рублев обыграл Тьена вообще, тяжелого соперника. Два раза по 6:4! Игра есть, нужны победы, нужна уверенность. И первые матчи провели очень неплохо», — считает Ольховский.

В первом круге «Мастерса» в Париже Карен Хачанов разгромил 71-ю ракетку мира американца Итана Куинна – 6:1, 6:1. Андрей Рублев уже в матче второго круга переиграл другого американца Ленера Тьена, 39-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 6:4. Причем в последнее время Тьен демонстрировал хорошую форму и недавно обыгрывал Медведева. Сам Даниил Медведев в стартовой игре на турнире был сильнее испанца Хайме Муньяра – 6:1, 6:3. Это была их вторая встреча в истории и в сезоне, и в первой сильнее был Муньяр.

Ранее Александр Бублик объяснил отказ от рукопожатия после матча в Париже.