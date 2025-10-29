Юран покинул пост главного тренера турецкого «Серик Беледиеспор»

Юран покинул турецкий клуб «Серик Беледиеспор» после спора о составе команды

Российский тренер Сергей Юран прекратил работу с турецким клубом «Серик Беледиеспор». Об этом сообщает «Чемпионат».

Согласно официальному заявлению, контракт расторгнут по соглашению сторон. Юран попрощался с футболистами еще в воскресенье, сообщив им о необходимости искать новые клубы из-за сложной финансовой ситуации в команде.

Причиной ухода стал открытый конфликт с инвестором клуба Туфаном Садыговым. Тренер с бранью в адрес инвестора отреагировал на претензии по поводу непопадания в состав сына Садыгова.

В ближайшее время Юран планирует вернуться в Москву.

Юран возглавлял команду с июля 2025 года, но был уволен после 11 сыгранных туров, в которых клуб набрал 13 очков и занял 13-е место во втором дивизионе Турции.

50% акций клуба принадлежат Туфану Садыгову — основному инвестору подмосковных «Химок».

Этим летом «Серик» усилился российскими футболистами. В состав перешли семь легионеров: Дмитрий Тихий, Илья Берковский, Кирилл Гоцук, Илья Садыгов, Расул Гусейнов, Александр Мартынов и Артем Юран.

Ранее задержан шестой подозреваемый по делу о нападении на футболиста «Зенита».