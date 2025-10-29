Лыжница Степанова: «Почему на тренировке им нормально со мной, а на Олимпиаде — нет?»

Степанова: на тренировке им нормально бегать со мной, а на Олимпиаде — нет

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова отметила, что совместные тренировки в австрийском Рамзау с иностранными спортсменами проходят в нейтралитете без конфликтов, но в вопросе участия в Играх-2026 многие выступают против россиян. Об этом лыжница написала в своем Telegram-канале.

«Мы — норвежцы, немцы, американцы, словенцы - все, как пони, бегаем по одному маленькому кругу, спина к спине, с утра до ночи. Живем мирно. Почему здесь это нормально для того же Клебо — полностью бегать со мной, а вот в большом цирке, на Олимпиаде, — категорически недопустимо?» — написала Степанова.

Тренировочные сборы проходили со 2 по 20 октября.

25 октября Степанова ответила в своих соцсетях австрийскому лыжнику Мику Фермойлену, который упрекнул россиянку в том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) редко проверяет ее на допинг.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян.

Ранее австрийский лыжник ответил на совет Степановой забеременеть.