Овечкин принял участие в массовой потасовке в матче НХЛ против «Далласа»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал участником массовой потасовки в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Даллас Старз».

Инцидент произошел в середине третьего периода после того, как защитник «Далласа» Лиан Биксель толкнул Джейкоба Чикрана из «Вашингтона», сделавшего бросок по воротам после свистка судьи.

Овечкин вместе с другими игроками «Кэпиталз» вступился за партнера по команде. Судьям удалось быстро погасить конфликт, и никто из участников не получил штрафных минут.

Матч, состоявшийся в ночь на 29 октября, завершился со счетом 1:0 в пользу «Далласа» благодаря голу Тайлера Сегина.

В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. Юбилейной для форварда стала домашняя игра «Вашингтон Кэпиталз» против «Оттава Сенаторз», которая завершилась разгромным поражением хозяев со счетом 1:7.

Ранее Овечкин заявил о желании продолжать карьеру.