На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Овечкин принял участие в массовой потасовке в матче НХЛ

Овечкин принял участие в массовой потасовке в матче НХЛ против «Далласа»
true
true
true
close
Geoff Burke-Imagn Images

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал участником массовой потасовки в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Даллас Старз».

Инцидент произошел в середине третьего периода после того, как защитник «Далласа» Лиан Биксель толкнул Джейкоба Чикрана из «Вашингтона», сделавшего бросок по воротам после свистка судьи.

Овечкин вместе с другими игроками «Кэпиталз» вступился за партнера по команде. Судьям удалось быстро погасить конфликт, и никто из участников не получил штрафных минут.

Матч, состоявшийся в ночь на 29 октября, завершился со счетом 1:0 в пользу «Далласа» благодаря голу Тайлера Сегина.

В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. Юбилейной для форварда стала домашняя игра «Вашингтон Кэпиталз» против «Оттава Сенаторз», которая завершилась разгромным поражением хозяев со счетом 1:7.

Ранее Овечкин заявил о желании продолжать карьеру.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами