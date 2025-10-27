Австрийский лыжник ответил на совет Степановой забеременеть

Австрийский лыжник Мика Фермойлен вновь отреагировал на слова олимпийской чемпионки Вероники Степановой, которая предложила ему забеременеть, чтобы избежать проверок на допинг, передает Sport24.

«Степанова предложила мне забеременеть? Даже беременных продолжают проверять на допинг. До завершения карьеры каждый спортсмен находится под контролем WADA. Беременность никак на это не влияет», — сказал Фермойлен.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

