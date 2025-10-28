Легенда «Динамо» рассказал, какой тренер нужен клубу

Бывший футболист московского «Динамо» Кристиан Нобоа заявил, что команде нужен жесткий тренер, передает «Чемпионат».

«Карпин — очень хороший тренер. «Динамо» будет классной командой. Я всегда считал, что у клуба есть руководство, команда, хорошие финансы. Нужен был жесткий тренер», — сказал Нобоа.

26 октября петербургский «Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл московский клуб, на 26-й минуте отличился Бителло. На 42-й минуте Андрей Мостовой сравнял счет в матче, а на 71-й минуте Густаво Мантуан вывел петербуржцев вперед.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает восьмое место, набрав 16 очков. Лидирует в чемпионате «Краснодар», имея в активе 29 баллов.

