Матч между клубом Ла Лиги и РПЛ назвали возможным

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что товарищеский матч между клубом Ла Лиги и Российской премьер-лиги (РПЛ) вполне возможет, передает «Советский спорт».

«Думаю, мы можем увидеть товарищеский матч между клубом Ла Лиги и РПЛ. Считаю, что клубы подчиняются правилам УЕФА/ФИФА и будут соблюдать решения комитетов. Поэтому такая встреча возможна», — сказал Рианчо.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее Артем Дзюба признался, что не смотрел матчи сборной России.