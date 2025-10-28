Тренер «ПСЖ» рассказал о конкуренции Шевалье и Сафонова

Тренер «ПСЖ» Энрике о Сафонове: ни у кого нет гарантированного места в составе

Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике высказался о конкуренции между вратарями Люкой Шевалье и Матвеем Сафоновым, заявив, что ни у кого нет гарантированного места в составе, передает Sport24.

«Я стремлюсь наилучшим образом реализовать то, что, по моему мнению, лучше всего подходит для команды. Ни у кого нет гарантированного места в составе. Все зависит от уровня, от того, что мы считаем лучшим для себя», — сказал Энрике.

«ПСЖ» купил Сафонова год назад за €20 млн у «Краснодара», после чего россиянин отыграл 14 матчей за клуб во всех турнирах, выиграв пять трофеев, включая Лигу чемпионов и чемпионат Франции, а также Суперкубок УЕФА.

Летом 2025 года основной голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма был продан в английский «Манчестер Сити», однако «ПСЖ» купил у «Лилля» за €45 млн Люку Шевалье, и именно он является первым номером команды в данный момент.

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» хочет обменять Сафонова.