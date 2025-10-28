Футболист Мостовой о попытке похищения: в шоке, что такое может произойти

Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, что не спал всю ночь после попытки собственного похищения, передает «Матч ТВ».

«Был в шоке, что в нынешнее время такое еще может произойти. После этого инцидента всю ночь с другом находились на связи. Тяжело было уснуть, особо не спал. Но никому ничего не рассказывал. Решил выждать паузу», — сказал Мостовой.

Злоумышленники попытались похитить Мостового 23 октября. 25 октября они похитили предпринимателя Сергея Селегеня. В этот же день они были задержаны.

26 октября «Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл московский клуб, на 26-й минуте отличился Бителло. На 42-й минуте Андрей Мостовой сравнял счет в матче, а на 71-й минуте Густаво Мантуан вывел петербуржцев вперед.

Ранее экс-игрок «Зенита» пошутил о причастности Валерия Карпина к попытке похищения Мостового.