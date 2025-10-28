Российский блогер разогнался до 203 км/ч на электросамокате и заявил о рекорде

Российский блогер Михаил Литвин заявил, что поставил мировой рекорд скорости на электросамокате. Соответствующее видео он опубликовал на своем YouTube-канале.

Во время съемки видео участникам, которые принимали участие, нужно было за три попытки набрать самую высокую скорость. Литвин выбрал исполнить челлендж на электросамокате, который, согласно техническим характеристикам, способен развивать скорость более 200 км/ч. В видео было зафиксировано, что Литвин сумел разогнаться до 203 км/ч. Блогер заявил, что побил мировой рекорд.

Согласно данным из открытых источников, 29 сентября 2023 года на гоночной трассе в Монце команда VELOCIFERO и итальянский инженер Алессандро Тартарини показали скорость на 5 км меньше.

Однако 5 мая 2025 года другой блогер — Дмитрий Манилов — на своем YouTube-канале опубликовал ролик, в котором заявил, что он побил рекорд, сумев разогнать электросамокат до 211 км/ч. И Литвин, и Манилов использовали для своих роликов одинаковые электросамокаты.

Ранее массовая драка на чемпионате по рукопашному бою с участием зрителей попала на видео.