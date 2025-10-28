На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Должен что-то слепить»: Карпину призвали дать время в «Динамо»

Экс-игрок «Динамо» Терехин призвал дать Карпину больше времени в клубе
ФК «Динамо» Москва

Бывший футболист московского «Динамо» Олег Терехин заявил, что российскому специалисту Валерию Карпину нужно больше времени, чтобы наладить игру столичной команды. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Может быть, нужно больше времени, чтобы начать бороться за первые места. Сейчас первая часть сезона закончится, будут сборы, приедут новички. У тренера будет больше времени, и он должен что-то слепить. Но на данный момент нельзя отваливаться от первой тройки. А лучше бы поближе к ней подтянуться до зимней паузы», — заявил он.

Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года.

26 октября в 13-м туре РПЛ «Динамо» проиграло петербургскому «Зениту». Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл московский клуб, на 26-й минуте отличился Бителло. На 42-й минуте Андрей Мостовой сравнял счет в матче, а на 71-й минуте Густаво Мантуан вывел петербуржцев вперед.

В турнирной таблице национального первенства московская команда расположилась на девятой позиции с 16 баллами. В следующем туре РПЛ «Динамо» 1 ноября на выезде сыграет с казанским «Рубином», начало матча — 17:45 мск.

Ранее жена Карпина призналась, что врет мужу.

Футбол. Чемпионат России
