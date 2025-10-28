На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-чемпион мира по боксу рассказал об отношении к турниру по пощечинам

Боксер Лебедев заявил, что не выступает против турниров по пощечинам
Александр Кондратюк/РИА «Новости»

Бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев в интервью Legalbet заявил, что следит за выступлениями Василия Камоцкого в чемпионате по пощечинам Power Slap.

«Василия Камоцкого знаю лично и болею за него. Я очень рад, что наши представители там участвуют, при этом еще и побеждают. Раз есть правила, то почему нет? Я нормально отношусь к этому виду спорта. В этом нет ничего плохого», — заявил Лебедев.

24 октября Камоцкий на турнире проиграл американцу Макини Ману единогласным решением судей.

28 июня 2025 года потерял пояс чемпиона супертяжелого дивизиона лиги пощечин Power Slap, проиграв судейским решением американцу Дейну Вирнесу. Главный бой турнира Power Slap 13 в Лас-Вегасе завершился судейским решением. Двое судей отдали победу Вирнесу со счетом 48–46, третий зафиксировал ничью (47–47).

Для Камоцкого это поражение стало первым в лиге пощечин.

Ранее уастнику турнира по пощечинам запретили демонстрировать российский флаг.

