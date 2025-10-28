Вратарю «Спартака» дали совет

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин после матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга» заявил, что голкиперу Александру Максименко нужно набрать форму. Его слова приводит Legalbet.

«Пока можно сказать, что у него точно получается не лучший сезон. Он должен разобраться в себе. Ему нужно больше тренироваться и анализировать свою игру. Данные у него хорошие. Александр вполне может быть хорошим голкипером», — заявил Гладилин.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 25 октября, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом поединке оформил Манфред Угальде, который отличился на 67-й минуте игры. Его ассистентом выступил Жедсон Фернандеш.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры, главным арбитром которой был назначен Рафаэль Шафеев.

После 13-ти туров РПЛ красно-белые под руководством Деяна Станковича расположились на шестом месте в турнирной таблице, набрав 22 очка. Оренбургская команда — один из аутсайдеров лиги, клуб идет на 14-м месте с восемью баллами.

