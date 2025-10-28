Австралия отказала в визе волейболисту, осужденному за изнасилование ребенка

Выступающий в пляжном волейболе нидерландец Стивен ван де Вельде, который был осужден за изнасилование несовершеннолетней девочки, получил отказ от Австралии в получении визы. Об этом пишет издание AP.

Таким образом, спортсмен не сможет сыграть в чемпионате мира по пляжному волейболу, который стартует в Аделаиде 14 ноября. Министр внутренних дел Австралии Тони Берк предположил, что причиной отказа в выдаче визы для участия в турнире стала судимость 31-летнего спортсмена.

«Правительство продолжит использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы гарантировать, что австралийцы могут быть в безопасности и чувствовать себя в безопасности в своих общинах», — заявил Берк в своем заявлении.

Недопуск ван де Вельде на турнир означает, что его товарищ по команде Александр Брауэр также не будет участвовать в соревнованиях.

Ван де Вельде был приговорен к четырехлетнему тюремному сроку за изнасилование несовершеннолетней девочки, которое он совершил в 2014 году в Великобритании. После отбытия части срока его отправили обратно в Нидерланды, где приговор был скорректирован в соответствии с местными законами. Спортсмен возобновил карьеру в 2018 году.

