На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Капитан ЦСКА назвал диктора Плешакова легендой

Капитан ЦСКА Акинфеев о дикторе Плешакове: настоящая легенда клуба
true
true
true
close
Telegram-канал «ПФК ЦСКА»

Капитан и вратарь футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев назвал умершего на 57-м году жизни диктора Игоря Плешакова настоящей легендой клуба. Об этом спортсмен написал в своем Telegram-канале.

«Нет слов. Игорь — это не просто замечательный человек, настоящая легенда клуба, но и голос, который сопровождал меня всю мою футбольную жизнь. Ужасные новости», — поделился Акинфеев.

Плешаков работал на домашних матчах футбольных и хоккейных команд ЦСКА с 2002 года.

Соболезнования в связи с кончиной Плешакова выразили также футбольный и хоккейный клубы «Динамо», Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ). Как отметили в РФС, диктор более 10 лет сотрудничал с организацией, работая на матчах сборных России и финалах Кубка страны.

Последней его работой стал матч 6-го тура Кубка России против «Акрона» 21 октября, где ЦСКА одержал победу 3:2. Уже в субботней игре 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов» его заменил другой диктор.

Перед матчем с «Нижним Новгородом» 31 октября пройдут памятные мероприятия, игра начнется с минуты молчания.

Ранее первый тренер Андрея Мостового назвал дикостью попытку похищения футболиста.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами