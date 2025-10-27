Капитан ЦСКА назвал диктора Плешакова легендой

Капитан и вратарь футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев назвал умершего на 57-м году жизни диктора Игоря Плешакова настоящей легендой клуба. Об этом спортсмен написал в своем Telegram-канале.

«Нет слов. Игорь — это не просто замечательный человек, настоящая легенда клуба, но и голос, который сопровождал меня всю мою футбольную жизнь. Ужасные новости», — поделился Акинфеев.

Плешаков работал на домашних матчах футбольных и хоккейных команд ЦСКА с 2002 года.

Соболезнования в связи с кончиной Плешакова выразили также футбольный и хоккейный клубы «Динамо», Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ). Как отметили в РФС, диктор более 10 лет сотрудничал с организацией, работая на матчах сборных России и финалах Кубка страны.

Последней его работой стал матч 6-го тура Кубка России против «Акрона» 21 октября, где ЦСКА одержал победу 3:2. Уже в субботней игре 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов» его заменил другой диктор.

Перед матчем с «Нижним Новгородом» 31 октября пройдут памятные мероприятия, игра начнется с минуты молчания.

